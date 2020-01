Movimento Tutela OSS Coopservice: appello affinché ci si attivi subito per l’azienda in House

LA SPEZIA- La Regione Liguria il 19/12/2019 ha finalmente varato una legge che permetterà alla ASL 5 di creare una società in House, dove attraverso la clausola sociale verranno assorbiti direttamente i lavoratori di Coopservice, azienda che comprenderà tutte le attività logistiche-alberghiere, comprendendo i servizi socio sanitari, socio-assistenziali e ausiliariato.

La vertenza condotta da questi 158 Oss, vede i suoi frutti, la politica quella buona con la P maiuscola ha risposto e ha svolto il suo compito, premiando la nostra battaglia.

Ora facciamo appello alla Regione, ai vertici di Asl5, ai Sindacati tutti, affinché si attivino urgentemente, per costituire la società in house, ora la legge c’e’, non ci sono più scuse.

(Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice)

