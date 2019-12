Spezia, le palle… girano! Tradizione salernitana rispettata… buon anno!

LA SPEZIA- Nell’ultima gara interna degli aquilotti arriva una vittoria preziosa. Ultimo match del 2019, ultima giornata di andata, anche se allo Spezia ne manca una, quella che deve recuperare sempre al “Picco” contro la Cremonese. La classifica comunque dice 24 e c’è da essere fiduciosi perché i motivi sono tanti:

– da quando mister Italiano ha preso confidenza con la serie B, lo Spezia marcia a una media importante di punti, sbagliando poco;

– “saracinesca” Scuffet dal Friuli Venezia Giulia para tutto o quasi e tanti punti aquilotti sono anche suoi;

– “Big Papa” Gyasi gioca finalmente sulla corsia laterale in attacco e semina concretezza infilando anche la sua prima rete stagionale: il mister lo ha capito anche se magari non lo ammetterà…;

– Capradossi e tutto il reparto arretrato fanno reparto e stica… provare per credere;

– Giulio Maggiore “lo spezzino doc” da quando è diventato “azzurrino” della nazionale “under21” ha preso possesso di se stesso ovvero convinzione e determinazione…può solo migliorare;

– “Antonino” Ragusa ci sta prendendo gusto, peccato sia a Spezia solo di passaggio;

– “Ilgladiatoredellagarfagnana” Bartolomei non molla un attimo e si vede, basta chiederlo ai suoi avversari;

Insomma gli ingredienti aquilotti stanno crescendo e il loro mentore Angelozzi per tutti “Gerundio” allora non ha sbagliato nemmeno stavolta?

Contro la Salernitana dell’ex mister Ventura non è stata difficile, ma la determinazione ha spinto lo Spezia a chiudere in bellezza davanti ai propri sostenitori il 2019. Adesso riposo e poi la ripresa di gennaio con magari qualche sorpresa dal calciomercato. Personalmente a me andrebbe bene anche così perché poi sinceramente quando le cose vanno bene non ditemi che manca “la punta” o “il difensore” o il “centrocampista”: è solo questione di “mugugno”. Per adesso buona fine d’anno e miglior inizio 2020 e “forza Aquile” sempre incluso: auguri!

Cristiano Sturlese

