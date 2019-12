Dalle 5 Terre a Carpena . I lavori sui sentieri del Mangia Trekking

Dopo ogni evento di maltempo, tanti alberi si ritrovano caduti sulle vie sentieristiche, accompagnati da frequenti piccoli smottamenti. Così, anche in queste giornate di sole, seppur festive, tra la Val di Vara ed il Parco Nazionale delle Cinque Terre, non è raro incontrare associati del Mangia Trekking impegnati a riportare alla piena fruibilità i sentieri. Si tratta di una collaborazione fattiva tra l’associazione dell’Alpinismo Lento, il Parco Nazionale delle 5 Terre ed il Comune di Riccò del Golfo (Comune della Val di Vara che confina direttamente con quattro dei paesi delle Cinque Terre). Nel programma delle lavorazioni, dapprima vengono effettuate le attività di monitoraggio dei territori, e successivamente i lavori veri e propri. Nell’ultima attività l’associazione è stata operativa tra Riomaggiore, l’Alta via delle Cinque Terre e lo storico borgo di Carpena. Dove, mentre procedeva nelle lavorazioni ha ricevuto anche i ringraziamenti di due sportivi della mountain bike in transito. Nella circostanza, Roberto Lupi, Pierangelo Cozzani e Giuliano Guerri, rimuovendo molte grosse piante e diverse situazioni di possibile pericolo, hanno riportato alla piena fruibilità quelle vie sentieristiche. Prosegue così senza sosta, la valorizzazione turistico-ambientale e di mantenimento dei sentieri. Sono semplici azioni a favore delle comunità del cammino e di luoghi tra i più belli del mondo.

