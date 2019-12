Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione della struttura uso bar ed aree esterne ubicate nel parco XXV Aprile

LA SPEZIA- Il Comune della Spezia ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione della struttura uso bar ed aree esterne situate all’interno del parco XXV Aprile lato sud.

Oggetto della concessione sono: un fabbricato della superficie complessiva di mq. 51 lordi, di un’area esterna perimetrale al fabbricato della superficie complessiva di mq. 160 ed area verde di circa 170 mq. Il fabbricato è suddiviso in locale ad uso bar, servizio igienico, locale ad uso cucina oltre a servizio igienico pubblico con accesso diretto dall’esterno. L’area esterna pavimentata è distribuita sui quattro lati del fabbricato.

Il Bando di Gara, comprensivo degli allegati e l’Avviso di Gara, sono pubblicati nella loro versione integrale e con acceso libero, diretto e completo all’Albo Pretorio on line del Comune della Spezia e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione: Bandi di gara ed appalti.

La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, al Comune della Spezia – Archivio e Protocollo Generale – Piazza Europa 1 – 19124 La Spezia, entro e non oltre le ore 12:00 del 30.01.2020. Il plico potrà essere recapitato a mano, mediante posta raccomandata o tramite corriere debitamente autorizzato. Sul plico dovrà essere posta la seguente dicitura ben visibile: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA USO BAR ED AREE ESTERNE UBICATE NEL PARCO XXV APRILE LATO SUD – LA SPEZIA”

Chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti il Bando di Gara potranno essere richiesti al settore Patrimonio del Comune della Spezia – Piazzale Giovanni XXIII n. 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:30, contattando per la parte amministrativa Jessica Bertilorenzi allo 0187/727925 e per la parte tecnica Luca Ghelardi allo 0187/727919 o Giacomo Cantergiani allo 0187/727916.

I concorrenti, tramite il legale rappresentante o persone autorizzate munite di apposita procura speciale, dovranno prendere visione del locale alla presenza di personale tecnico previo appuntamento da concordarsi con almeno 3 giorni di preavviso con Luca Ghelardi – tel. 0187/727919 oppure Giacomo Cantergiani 0187/727916.

Comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente gara, oltre ad essere trasmessi al richiedente, verranno contestualmente pubblicati sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione: Bandi di gara ed appalti, in calce ai documenti di gara.

