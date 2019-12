Spezia, le palle… girano! Quelle di Natale a Chiavari… non tanto.

CHIAVARI- Nella serata di Santo Stefano lo Spezia trova sotto l’albero… pardon a Entella Chiavari un pareggio, nonostante un’altra inferiorità numerica grazie a “babbo Natale” Abbattista: comunque lo Spezia ha retto ancora una volta e grazie alla “saracinesca” Scuffer la porta aquilotta è rimasta inviolata. Capitan Bartolomei, neo papà come l’assente Ragusa, e gli altri ragazzi sono riusciti a muovere la classifica disputando una gara sufficiente. Da notare l’esordio del “millenium” argentino Reinhart che mister Italiano ha schierato sin dal primo minuto nel centrocampo spezzino. Malgrado la giornata festiva, in riviera sono arrivati oltre ottocento aquilotti speranzosi di far risultato ma alla fine, visto che lo Spezia ha dovuto giocare per oltre mezz’ora in inferiorità numerica, ci si accontenta di poco. Noi abbiamo visto troppi cartellini gialli regalati agli aquilotti e dall’altra parte a pari opportunità non è stato eseguito lo stesso trattamento: pazienza, ma davvero tanta. Adesso domenica ultima giornata del girone di andata al “Picco”: arriva la Salernitana del patron Lotito: senza nessuna polemica preventiva vorremmo vedere una partita regolare e mi fermo qui…

In casa Spezia urge la vittoria per staccare la zona di bassa classifica e per concludere l’anno solare in bellezza, compreso il girone di andata; anche se per questo bisognerà attendere il recupero del match rinviato contro la Cremonese. Buone continuazione di feste a tutti! Forza Spezia incluso!

Cristiano Sturlese

