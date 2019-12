Capodanno al “Nuovo” con “Yesterday”, il nuovo film di Danny Boyle

LA SPEZIA- Lo sentite il “toc toc” alla porta? A poche ore dalla fine del 2019, il “fantasma” del veglione – sempre più croce e sempre meno delizia –, si presenta puntualmente a bussare al nostro uscio. Le alternative sono sempre quelle: serate fantozziane, ritrovi organizzati all’ultimo momento o elitari ritiri in solitudine al limite dell’eremitaggio. Negli ultimi anni, però, sempre più apprezzata è la possibilità di passare l’ultima sera dell’anno a teatro o al cinema. Tralasciando bolliti cinepanettoni – italici e non, un’alternativa il 31 dicembre è il cinema il Nuovo con lo spettacolo ore 21.00 della commedia dell’anno Yesterday e poi al termine tutti in Piazza per festeggiare il nuovo anno.

Yesterday è un film surreale, divertente e romantico ma soprattutto musicale. Nell’anno in cui Notting Hill compie venti anni, Richard Curtis firma una nuova sceneggiatura originale e brillante. Yesterday, film diretto da Danny Boyle, ci pone una semplice domanda: riuscite a immaginare un mondo senza Beatles?

Questa è la premessa assolutamente geniale che guida la storia di Jack ( Himesh Patel), un giovane commesso di un grande magazzino che sogna di diventare un cantante di fama mondiale. La sua passione per la musica non lo ha mai abbandonato e la sua chitarra è una fedele compagna, ma quando l’ennesimo concerto in un piccolo pub si rivela una delusione, egli deve fare i conti con la realtà e pensare a un futuro diverso.Dopo un confronto con la sua migliore amica Ellie, interpretata da Lily James, Jack decide di voltare pagina, ma mentre torna a casa a bordo della sua bicicletta si verifica un blackout totale a Londra, e un autobus lo investe facendogli perdere conoscenza. Quando Jack si risveglia in ospedale tutto sembra come prima, ma pochi istanti dopo, parlando con amici e parenti, Jack si rende conto di essere l’unica persona al mondo a ricordare la carriera dei Beatles e le loro bellissime canzoni. Come non approfittare di questo colpo di fortuna surreale, ma anche provvidenziale in un certo senso? Jack presenta al mondo capolavori come “Hey Jude!”, “Let it Be” e “Yesterday” e, in brevissimo tempo, diventa il più grande cantautore della sua generazione, attirando l’attenzione di Ed Sheeran (nei panni di se stesso) che lo aiuta a raggiungere il successo in pieno spirito sportivo. Ormai è difficile restare sorpresi da un film al cinema ma, quando pensi che sia già stato inventato tutto, ecco che Richard Curtis mischia le carte in tavola con creatività. Yesterday è una commedia fantasy, romantica e divertente, accompagnata da una colonna sonora strepitosa. Seguendo la scia di successi musicali come Bohemian Rhapsody e The Rocketman, il film di Danny Boyle conferma la formula vincente musica + cinema, regalando molti momenti da pelle d’oca in cui la nostalgia incontra il puro divertimento e una elegante ironia.

Prenotazioni alla cassa del cinema o al 0187/24422 tutti i giorni dalle 16 alle 20.

