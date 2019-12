Capodanno a Lerici con i Summer Vibes, Dj Mitch, Kink Horus e Sensei

LERICI – Lerici si prepara ad accogliere il 2020.

Martedì 31 dicembre Piazza Garibaldi ospiterà una grande serata di musica per attendere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Si parte alle ore 22:00 con un’apertura di serata a cura di “Summer Vibes”, il gruppo originario di Lerici che ha animato le estati della Versilia e che riscalderà il pubblico lericino a suon di musica.

Protagonisti della notte di Capodanno saranno Dj Mitch, voce nota di Radio 105, insieme a due special guests d’eccezione: Kink Horus e Sensei.

“Sarà una grande serata di musica, per salutare il 2019 e dare il benvenuto all’anno nuovo tutti insieme, come da tradizione – commenta l’assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Un appuntamento pensato soprattutto per i più giovani, ai quali Lerici vuole offrire una serata di puro divertimento, a due passi da casa, con la quale festeggiare la prima notte del 2020”.

Disc jockey, musicista, produttore discografico, showman e speaker radiofonico, attualmente tra i co-conduttori di “Tutto esaurito” su Radio 105 e autore e inviato per “Le Iene Show”: Dj Mitch entrerà nel vivo della serata, che proseguirà fino a notte inoltrata.

Ospiti speciali della serata: Alessandro Piludu, noto come Sensei, è il rapper più veloce d’Italia. Compone canzoni e melodie ispirandosi alla vita in strada e al mondo del Rap, con le quali ha pubblicato diversi album di grande successo. Sensei, che significa “colui che è avanti nella vita”, ha partecipato anche al programma televisivo “Tu Si Que Vales” come rapper più veloce d’Italia, passando in semifinale.

A fianco a lui, un altro artista da numeri da capogiro: King Horus, grande rivelazione del panorama del trap, ha conquistato vorticosamente il popolo del web. La sua musica contiene un messaggio di grande positività e speranza. Beniamino dei giovanissimi, King Horus impazza in rete, rimbalzando da Youtube ai social, per arrivare ai suoi concerti da tutto esaurito.

