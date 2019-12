La Spezia provincia virtuosa? (di Mario Bonelli).

LA SPEZIA- L’Italia delle piccole province virtuose si colora da Gorizia a Siracusa, passando per Ferrara, Taranto e Cagliari.

La Provincia della Spezia, non primeggia in niente, rispetto ai 25 record presi in esame tra i 90 considerati nella classifica della qualità della vita del quotidiano “Sole 24 ore” di oggi.

Nella graduatoria, tra le piccole province vicine a noi, in Liguria, nella categoria “ambiente e servizi“, emerge Imperia che si qualifica per il miglior clima, in base all’indice elaborato insieme a 3B meteo (pubblicato il 25 marzo scorso sul Sole 24 ore); per l’incidenza di servizi legati al “tempo libero” in rapporto alla popolazione residente, si conferma Savona per numero di ristoranti e bar.

Nella vicina Toscana, Massa Carrara si conferma prima per la buona qualità dell’aria, grazie alla minore concentrazione di polveri sottili, inoltre si conferma prima per le librerie. La provincia di Firenze è prima per speranza di vita. Oltre mare, alle province di Nuoro e Cagliari vanno due primati legati ai servizi sanitari: la prima registra la più alta disponibilità di medici di medicina generale, la seconda di pediatri.

La Spezia è una piccola provincia che si trova in una convivenza forzata tra il Porto oberato dai container e detrattivo della qualità di vita di alcuni quartieri limitrofi, e la sua naturale predisposizione turistica, ma certamente la nostra provincia non primeggia per il lifestyle.

Mario Bonelli Dottore commercialista in La Spezia.

