Il rapporto tra uomo e ambiente. Dal passato al presente un “concetto comune”.

Quando parliamo del rapporto uomo-natura andiamo ad affrontare, senza ombra di dubbio il tema più antico e complesso di sempre in quanto, secondo le credenze delle popolazioni primitive, la Divinità soleva manifestarsi attraverso i fenomeni naturali.

L’uomo temeva la Natura: tutto poteva spaventarlo e… tutto ciò che lo circondava… era e rappresentava una minaccia.

Ad un certo punto però… l’uomo si svegliò dal suo “letargico torpore”; sviluppò la ragione ed il concetto di natura divenne quel “Cosmo” (da Kòsmos, ossia “ordine” in greco) che doveva necessariamente essere indagato e studiato.

Cerchiamo rapidamente di sviluppare quanto detto partendo dai Greci ed in particolare da Democrito “che ‘l mondo a caso pone” come dice Dante (inf.IV,136) che esprime il concetto di come tutta la realtà che ci circonda è costituita da atomi che si muovono incessantemente nel vuoto.

Trattasi sicuramente della prima basilare “concezione meccanicistica della Natura” fondamentale per comprendere, successivamente, la rivoluzione scientifica di Galileo Galilei e, successivamente, le posizioni degli illuministi sino ad arrivare ai giorni nostri, dove questa “antica” posizione continua ad essere discussa e studiata.

Entrando più nello specifico, nei Greci antichi, il rapporto uomo-natura acquisisce una importante, nuova ed indiscussa rilevanza filosofica legata ad una intrinseca problematica mai raggiunta prima; lo stesso filosofo Aristotele, come d’altro canto la tradizione giudaico-cristiana vedono la Natura come la “culla dell’uomo”, in quanto l’uomo è a immagine e somiglianza di Dio.

Detto questo, è un dato di fatto che, se guardiamo la storia dell’umanità, le profonde modificazioni dello stile di vita alle quali l’uomo è potuto giungere fino ad oggi, sono avvenute in un periodo di tempo incredibilmente breve rispetto alla sua storia passata.Ad oggi, purtroppo, questo rapporto uomo-natura, considerando la spregiudicatezza con cui l’uomo abusa del territorio in cui vive, si è modificato nella misura in cui l’interesse economico ha travisato sé stesso e… dato che per ora non esiste un “Pianeta B”… la nostra unica casa, in attesa di eventuali altri pianeti abitabili, è Nostra Madre Terra.

Solo nel corso del diciottesimo secolo la civiltà occidentale è entrata di impeto in una nuova dimensione; di colpo il prelievo delle risorse naturali è cresciuto in modo esponenziale consentendo alla nostra specie di intraprendere opere inimmaginabili sfruttando senza sosta le risorse messe a disposizione dal nostro pianeta sia per necessità sia per mero profitto economico.

Dal determinarsi di questi fattori e dall’analisi dei “tempi moderni” risulta un nuovo equilibrio tra uomo e natura o…. per meglio dire …. la rottura di un equilibrio che si era mantenuto all’interno di un “range” durante tutta la nostra storia passata.

Appare chiarissimo, anche al di là di eventuali integralismi ecologistici che possono generare scetticismo in molti, come si renda necessario invertire drasticamente questa “nuova tendenza” del rapporto uomo-natura, che vede l’uomo preda di un delirio di onnipotenza e di totale noncuranza nei confronti della Terra.

Al di là dell’ennesimo nulla di fatto della conferenza Onu sul clima di Madrid dove, per l’ennesima volta la “Comunità Internazionale” ha perso l’importante opportunità di mostrare maggiore ambizione nell’affrontare la crisi dei cambiamenti climatici (tengo a ricordare che già nel lontano 1997 nel Protocollo di Kyoto era stato firmato l’impegno di ridurre del 5% le emissioni di gas serra responsabili dell’innalzamento della temperatura globale) tutti noi abbiamo il dovere, almeno morale, di porci delle domande alle quali dare risposta!

Come fa una situazione del genere a non interessarci tutti ?

Come fa, una situazione del genere a non allarmare ogni persona che esiste, vive e si muove su questo pianeta?

Perché questa pesante responsabilità non viene sentita da tutti i cittadini allo stesso modo?

Sebbene le nuove generazioni siano sulla giusta strada e ci chiedano a gran voce di cambiare rotta, ritengo che la cosa più allarmante, probabilmente, è che questo genere di responsabilità non viene sentita da tutti allo stesso modo.

La gente si fa scivolare addosso questo problema, lo scansa e lo evita come se non riguardasse noi stessi, o meglio, la totalità della popolazione che vive su questo pianeta.

È inequivocabile che siamo giunti ad un punto dove nostra civiltà industriale, portata sempre più all’esasperazione, sembra racchiudere in sé stessa il germe della distruzione continuando a credere nella inesauribile ricchezza che la natura ci offre e, ancor più grave, aderendo all’obsoleto concetto di una supremazia incontrastata dell’ “essere uomo” nei confronti della natura e di tutto quanto non è opera della nostra mano, del nostro spirito o della nostra conoscenza.

L’uomo non proteggerà mai qualcosa che ignora e che non comprende completamente e… badate bene… le non decisioni sono comunque decisioni a tutti gli effetti che hanno lo scopo di depistare le masse cercando di fare calare l’attenzione su questioni spinose che interessano il bene della collettività.

Il dire, per comodità, anche nel nostro piccolo, che non si può fare più niente o che non possiamo cambiare le cose è un discorso non più accettabile, come non è accettabile che mentre la barca affonda l’orchestra suoni la “marcia trionfale” in attesa di tempi migliori.

Andrea Casarini

