Sabato 21 la Luce della Pace arriva a La Spezia

LA SPEZIA- Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.

A dicembre di ogni anno da quella fiamma se ne accendono altre che vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli: la Luce della Pace! La distribuzione inizia nel 1986, quando, nell’ambito di un’iniziativa di beneficenza, un bambino austriaco accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme e la dona agli amici. Questa luce è stata portata a Linz con un aereo e, da qui, con la collaborazione delle Ferrovie austriache, la luce si distribuisce in tutto il territorio, anche con l’aiuto degli Scouts viennesi. Nel 1996 avviene la prima distribuzione della Luce da Betlemme anche in Italia, a mezzo delle associazioni scouts utilizzando il treno per una staffetta di stazione in stazione. Di anno in anno cresce sempre più la partecipazione e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della Pace” che oggi arriva in tantissimi Paesi di tutta Europa.

Accoglieremo la Luce alla stazione di La Spezia Centrale portata da una staffetta della Comunità Masci, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 16,45 con una cerimonia alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, Gruppi scout, Associazioni e quanti desiderano attingere dalla fiamma.

Gli adulti scout del Masci, il gruppo Betania Sermig e il gruppo domenicano animeranno il cerchio della Luce.

Dopo la cerimonia nel piazzale della Stazione, la Luce da Betlemme verrà diffusa nel quartiere di Pegazzano, ad accoglierla i ragazzi ospiti della Cittadella della Pace.

Tutti sono invitati a questo ‘cerchio di luce’, gli abitanti del quartiere, gruppi, famiglie, Associazioni che potranno attingere alla luce e trasmetterla a più persone possibile.

Canti che evocano le origini degli ospiti della Cittadella, musica e racconti di viaggio, renderanno speciale questo momento di condivisione e accoglienza in vista del Natale.

Domenica dicembre 2019 porteremo la Luce a: Chiesa S. Rita (ore 8.30), Casa Circondariale “Villa Andreino”, Via Fontevivo (ore 9.00), Chiesa S. Francesco – Sarzana (ore 10.00), Chiesa S. Paolo Apostolo – Bragarina (ore 11.00), Convento delle Suore Clarisse -Sarzana, Via Paradiso (ore 15.00), Residenza per Anziani “G. Mazzini” – Viale Alpi (ore 15.00), Chiesa S. Maria del Molinello-Prati di Vezzano (ore 16.00)

Martedì 24 dicembre: Chiesa Maria Ausiliatrice (ore 24.00)

La distribuzione della Luce può essere occasione di buone azioni, occasione di un percorso di riflessione e di preparazione all’Avvento per la tua comunità o gruppo, occasione di incontro, occasione per fare compagnia a chi è solo, occasione per fare una visita, per dare da mangiare a chi ha fame, occasione per vivere bene il nostro Natale, occasione per fare un regalo o costruire un dono con le nostre mani, insomma un’occasione da vivere come meglio crediamo, nello spirito di lasciare una traccia di Luce.

