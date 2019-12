Comitato Acqua Bene Comune: “A Sarzana c’era davvero bisogno di fontanelle sponsorizzate?”

SARZANA- Quest’anno Babbo Natale è veramente oberato di lavoro, sono arrivate molte letterine, da grandi e piccini con la richiesta del dono preferito: “Caro Babbo Natale vorremmo tanto una borraccia, basta plastica, vogliamo bere l’acqua del Sindaco”.

Babbo Natale, sulla cui bontà e rispetto dell’ ambiente, nessuno può obiettare (viaggia da sempre su una slitta, trainata da renne belle paffute e allegre), sta esaudendo i desideri. Anche a Sarzana sono arrivate le borracce alle elementari e alle scuole superiori “Parentucelli-Arzelà” e qui Babbo Natale è stato geniale, ha regalato anche due fontanelle con un logo di una nota multiutility che gestisce acqua, luce, gas, spazzatura, etc (il logo è ben visibile anche sulle borracce) sorge una domanda, a parte gli alunni pro-plastica che consumavano acqua nelle bottigliette, gli altri, che non sono pochi, dove riempivano le loro borracce? C’era bisogno di altre fontanelle? Ovviamente tutta la solenne cerimonia è ben documentata da foto e comunicati stampa. La pubblicità è l’anima del commercio! Comunque i cittadini Sarzanesi ringraziano per la sensibilità la nota azienda ma sorge spontanea un’altra domanda chi paga? Visto che la multiutility è una grande società quotata in borsa ed ha l’obbligo di dare i dividendi ai soci, beh, però anche i Comuni, sono soci! quindi chi paga? Non è che ci ritroviamo fontanelle e borracce in bolletta (ovviamente sotto mentite spoglie)? O ci verrà chiesto qualcosa in cambio per tanta sensibilità dimostrata dall’azienda e non solo? Insomma c’è un po’ di confusione sotto il cielo! La cosa che più preme a noi del Comitato, e lo abbiamo già espresso al grande sciopero Friday for future, organizzato dagli studenti delle superiori a Sarzana: ragazzi prendete in mano il vostro futuro, studiate, informatevi, siate critici non lasciate che altri decidano per voi, fate esperienza della partecipazione, chi ancora non possiede una borraccia, può comprarla, il prezzo della libertà di scelta vale di più. Le cose da dire sarebbero moltissime ma non vogliamo né polemizzare, né strumentalizzare, nei mesi a venire ci sarà tempo per dialogare su molti temi che riguardano la gestione dei beni comuni: acqua, rifiuti, territorio, etc., nei nostri comuni e a livello nazionale. Di cuore auguriamo a tutti Buone vacanze.

Comitato AcquaBeneComune Sarzana – La Spezia

