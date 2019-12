Tutela degli animali: l’associazione CA.TE.RI.NA. scende in piazza a Milano con la Task Force Animalista per chiedere la riforma del Codice Civile in chiave animalista.

LA SPEZIA- L’associazione CA.TE.RI.NA., con sedi a La Spezia, San Miniato (PI) e Aulla Lunigiana (MS), da sempre in prima linea contro ogni forma di violenza e che si impegna in progetti dedicati alle fasce deboli della società, alla salvaguardia dell’ambiente e ai diritti degli animali, è fra le tre associazioni che con la Task Force Animalista hanno organizzato il corteo che si terrà sabato 21 dicembre a Milano e che chiederà la riforma del Codice Civile in chiave animalista.

Tutelare gli animali considerandoli “esseri senzienti” e non più “beni mobili”, come prevede invece l’attuale ordinamento fermo al 1942, questa è la battaglia alla quale CA.TE.RI.NA. ha aderito già dal primo presidio tenutosi a Lerici nel settembre del 2018 e ha continuato nel 2019 con la marcia a Milano del 31 marzo scorso e con diverse conferenze e presidi in Liguria e Toscana.

Il nuovo appuntamento , promosso da Task Force Animalista con il supporto co-organizzativo dell’Associazione CA.TE.RI.NA., di Animalisti Italiani (Sede Nazionale) e Parma Etica è fissato per le ore 15.00 davanti al Palazzo di Giustizia di Milano , presso Largo Biagi. Di qui, il corteo si muoverà per le vie cittadine, attraversando punti nevralgici fino a raggiungere la centralissima Piazza Fontana (Piazza Duomo).

Gli animali condividono con tutti noi sentimenti, emozioni ed essenziali parentesi di vita, occupando il ruolo di veri e propri membri della famiglia. Eppure, per legge, in Italia sono ancora definiti “beni mobili”, come se fossero semplici oggetti. Scopo della manifestazione è perciò quello di chiedere ad alta voce che venga riconosciuto un diritto fondamentale per tutti gli animali. Il diritto di essere considerati legalmente non più oggetti ma soggetti senzienti , garantendo nel contempo la certezza nonché una maggiore severità della pena in caso di maltrattamento o di uccisione. A seguito dell’introduzione della modifica, si potrebbero inoltre realizzare obiettivi primari per i nostri animali d’affezione, come la sostituzione del microchip con un codice fiscale, il loro riconoscimento come membri della famiglia nonché la mutuabilità delle spese veterinarie .

Cos’è la Task Force Animalista

Task Force Animalista è un Movimento d’opinione di cittadini, liberi e indipendenti , che non riceve soldi ma si autofinanzia per aiutare gli animali e organizzare manifestazioni, con la speranza di veder riformato in chiave animalista un Codice Civile fermo al lontano 1942.

Nel capoluogo lombardo, a portare avanti la battaglia in prima linea è la filosofa della scienza Carolina Sala , Presidentessa locale di Task Force Animalista. Grazie all’azione intrapresa dalla Vice-presidentessa Jenny

Fumanti – cantante e musicoterapeuta spezzina e coordinatrice regionale dell’associazione CA.TE.RI.NA. – il Movimento può contare anche su una sede ligure, nella città di La Spezia. Non manca infine il supporto di vari legali, in primis quello dell’ avvocato Daniela Russo, tra le promotrici della Task Force.

Non si reputa superfluo precisare che il supporto normativo al riconoscimento espresso di tutti gli animali come esseri senzienti nel nostro Codice Civile si rinviene:

Sia nel Trattato di Lisbona del 2007, dove all’ art. 13 si precisa che “…

L’Unione e gli stati Membri tengono pienamente conto delle ESIGENZE in materia di BENESSERE DEGLI ANIMALI in quanto ESSERI SENZIENTI”. Avendo detto articolo rango paracostituzionale impone un’interpretazione “ costituzionalmente orientata ” di tutte le norme sugli animali alla luce dell’inserto “ in quanto esseri senzienti ”;

Sia nell’ art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione , che contiene un esplicito riferimento alla “ TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA ” e dunque degli animali quale componente essenziale dell’uno e dell’altro. In proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ha consentito alle regioni di esplicitare la posizione costituzionale che possono assumere gli animali come tali e di riconoscere il loro diritto ad essere rispettati nel benessere e nella dignità . In particolare, lo Statuto della Lombardia “ promuove il rispetto per gli animali ” (art. 2, comma 4 lett. k). Lo Statuto del Lazio “ promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria ” (Art. 9, comma 1, legge Stat. n.1/2004). Lo Statuto del Piemonte nel preambolo si impegna a “ promuovere il riconoscimento dei diritti degli animali ” (legge Stat. 4.03.2005). Lo Statuto della Toscana promuove “ la cultura e il rispetto degli animali ” (art. 4, comma 1, lett. e). Lo Statuto delle Marche promuove “ la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani” (art. 5, comma 2, legge Stat. 8.03.2005) sulla stessa scia anche gli Statuti dell’Abruzzo , della Calabria e dell’Emilia Romagna .

Realtà e Associazioni aderenti

Finora hanno aderito all’iniziativa non solo numerose realtà animaliste ma anche altre tipologie di associazioni, come l’ ANIC (Associazione Nazionale Ipovedenti e Ciechi) . Un chiaro segnale che manifesta quanto la tutela animale costituisca un tema caro alle più disparate entità della società civile.

Prenderanno parte al corteo milanese le seguenti realtà:

ANIC (Associazione Nazionale Ipovedenti e Ciechi);

LAV – Lega Antivivisezione;

OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali;

ENPA – Ente Nazionale Protezione Animale;

LAC – Lega per l’abolizione della caccia;

ANIMALISTI ONLUS;

NOGEZ POLIZIA GIUDIZIARIA – Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile;

GAIA Monza e Brianza;

DQ’s Tribe YOGA VEGAN LIFESTYLE DRUMMING DANCING;

ASSOCIAZIONE FRECCIA 45;

COLLETTIVO ANIMALISTA ARANIEUZ;

CAMMINIAMO INSIEME ONLUS;

ASSOCIAZIONE Z.A.C.;

IT;

I.D.A.A.;

MADE in BUNNY;

TAXI PER CHIAMATA PLUTO;

I.D.A. – Dipartimento Italiano Difesa Animali e tutela Animalisti;

CHI MI HA VISTO;

O.T.T.A.- Libera Organizzazione Tutela Territorio e Animali;

IENE VEGANE LA LORO VOCE;

RUMBA Y RAICES di San Miniato;

ANIME RANDAGIE;

CENTRO SPORTIVO CSEN EDUCATIVO NAZIONALE CINOFILA;

INTERNATIONAL TREE PROTECTION COMMISSION ITPC;

PETS EDUCATION AND TRAINERS SCHOOL – P.E.T.S;

A-MICI RANDAGI VARESE ONLUS;

INTERNATIONAL ANIMAL PROTECTION LEAGUE ITALIA-ONLUS;

PODENCO’S ANGEL RESCUE;

BALZOO – Banco Italiano Zoologico Onlus;

ASSOCIAZIONE VEGETARIANA ITALIA;

ASSOCIAZIONE ANIME ANIMALI CINISELLO BALSAMO.

L’associazione CA.TE.RI.NA. con la Task Force Animalista , Parma Etica, Animalisti Italiani e tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa invitano a partecipare tutti i cittadini, tutte le associazione del terzo settore e tutti coloro che abbiano davvero a cuore il benessere degli animali.

