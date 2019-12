Al Jux Tap è Natale, da Hip Hop Attitude al Gran Gala di Capodanno

SARZANA- Al Jux Tap è già Natale. Sarà una lunga cavalcata nel segno della musica, dell’animazione e della festa quella del Disco Club di Sarzana (Sp) sempre più punto di riferimento del panorama dell’intrattenimento del Centro Nord Italia. Si parte, come ogni settimana, venerdì 20 dicembre con l’unico vero inimitabile evento dedicato alla musica e alla cultura hip hop che tanto piace ai giovani: Hip Hop Attitude. Alla consolle ci sono Dj Filo, BIbog e David B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Arriva direttamente da “Tu si que vales” di Canale 5 l’ospite del Saturday Night di e20 e Radio Nostalgia in programma sabato 21 dicembre: è il cantante-imitatore Igor Minerva. Sipario alzato già dalle ore 20.30 con il generoso buffet e la performance musicale dell’ecclettico concorrente del fortunato programma del sabato sera di Mediaset. Poi si balla, per tuttala notte, nelle due sale con Andrea Secci, Joe Mazzola, Emilio Simonini e Alex Bonini.

Imperdibile per gli amanti della musica dance l’appuntamento domenica 22 dicembre con Be Chic, il nuovo format della domenica con la regia musicale di Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O, la radio dance numero uno. Da segnare in agenda mercoledì 25 dicembre con il Christmas Jux Tap” e martedì 31 dicembre con il Gran Gala di Capodanno Spettacolo con performance dal vivo di Burlesque con la regia di Radio Nostalgia ed e20. Al Jux Tap è sempre festa.

