Tutti gli eventi del Capodanno spezzino

LA SPEZIA- Un tuffo nei mitici anni ’90 con un gruppo musicale in grado di soddisfare i giovani e i meno giovani. Ma anche disco e liscio. Il tutto per promuovere una serata all’insegna del divertimento, così da accogliere nei migliori dei modi l’arrivo del nuovo anno. L’Amministrazione Peracchini per festeggiare il Capodanno spezzino anche quest’anno ha deciso di trasformare piazza Verdi e piazza Cavour in palcoscenici musicali d’eccezione, e di farvi approdare band stimate e apprezzate da ogni fascia d’età, capaci di far ballare e cantare proprio tutti, bambini compresi: in piazza Verdi si esibiranno i dj di Radio Number One con diretta radio nazionale dalla nostra città e i cantanti Emma Muscat e Astol, inoltre saranno presenti i Backstreet’s back, la tribute band europea dei Backstreet Boys mentre a riscaldare piazza Cavour ci penseranno gli Ikebana, noto gruppo musicale della Val di Vara. La serata, nelle due piazze cittadine, è organizzata dalla Società Eventi Srl e da Fmedia Srl. In piazza Verdi, a salire sul palco saranno Laura Basile, Alex Peroni e Guglielmo Meregalli, speaker ufficiali di Radio Number One e non mancheranno dj set, diretta radio, animatori e ballerine, in piazza Cavour invece sarà proposta musica disco anno ’80 e ’90, liscio.

A presentare il Capodanno spezzino, questa mattina in Sala Giunta, è stato il Sindaco Pierluigi Peracchini, insieme al dirigente dei Servizi Culturali Massimiliano Curletto, a Salvo Ferrara, fondatore ed amministratore delegato di FMedia Srl e a Giorgio Zembo, voce degli Ikebana.

Programma del capodanno in piazza Verdi:

Ore 21.30: inizio musica

Ore 22: apertura serata con speaker Radio Number One e lancio Backstreet’s Back

Ore 22.30: Emma Muscat e Astol

Ore 23: partenza diretta radio, musica (count-down più ballati 2019) ed eventuali giochini a premi per il pubblico

Ore 23.45: Backstreet’s Back

Ore 23.55: brindisi

Ore 00.01: zibaldone

Ore 1: chiusura diretta e animazione non-stop con Federici e Mistretta

Ore 2: termine serata

Programma del capodanno in piazza Cavour:

Ore 21.30: inizio concerto degli Ikebana con coinvolgimento del pubblico con canzoni popolari

Ore 2: termine della serata

Backstreet’s Back: la tribute band europea dei Backstreet Boys

Hanno festeggiato da poco i due anni di concerti e sono reduci da una lunga serie di live in locali di Lombardia e Veneto, oltre a numerose tappe all’estero, in Svizzera, Germania e Olanda. Nei loro concerti i BsB propongono i più grandi successi (da ‘Everybody’ a ‘Shape of my Heart’, passando da ‘Get Down’, ‘I Want It That Way’, ‘The One’, ‘Show Me The Meaning of Being Lonely’ e tanti altri) della formazione statunitense che negli anni ’90 aveva spopolato soprattutto tra le teen agers diventando la boy band con il maggior successo di sempre. MA i Backstreet’s back eseguiranno anche alcuni brani dell’ultimo album, quello con i Backstreet Boys hanno festeggiato i 25 anni di attività. Dopo due anni di concerti, i BsB hanno preparato uno show rinnovato con nuove coreografie e nuovi costumi.

Stefano Taccucci, Mattia Pettinari, Davide Branbilla, Bruno Giotta e Luca Bulso, residenti tra Novara, Milano e Rodi, cinque ragazzi che hanno alle spalle esperienze come cantanti, coristi e ballerini. Di recente sono rientrati nelle migliori cover a livello mondiale, scelti per il programma ‘#bestcoverever’ e lo scorso 26 settembre si sono esibiti all’Alcatraz di Milano, uno dei locali storici per la musica nella metropoli lombarda.

Ikebana

L’orchestra Ikebana, fondata quasi per gioco nel 1988 da un gruppo di giovanissimi amici della Val di Vara è diventata, nel tempo, un’istituzione nel panorama musicale della nostra provincia. Il gruppo è oggi composto da Giorgio Zembo (voce), Giancarlo Ferrari (piano elettrico e effetti speciali), Emanuela Marani (voce), Pino Fontana (batteria), Fabrizio Signoretti (fisarmonica), Roberto Rizzello basso elettrico), Ezio Fago (fiati) e Alessandro Viacava (chitarra elettrica). Liscio, disco-music, balli di gruppo, evergreen e revival sono le ‘specialità’ di una band che è riuscita a farsi conoscere, offrendo al loro pubblico un mix di musica, allegria, giochi di luce, coreografie che riscuotono sempre un crescente successo.

Concerto 31 dicembre Teatro Civico

Un Trionfo di Valzer per la serata di fine anno

Grande Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Lucca con Andrea Colombini e il pianista Andrea Bacchetti

L’attesissimo concerto di Capodanno, organizzato dalla Società dei Concerti al Teatro Civico la sera di lunedì 31 dicembre alle ore 20,30, vedrà quest’anno, oltre alla consueta Orchestra Sinfonia di Lucca diretta dall’istrionico Andrea Colombini, anche la partecipazione speciale di uno dei più rinomati pianisti sulla scena internazionale: il genovese Andrea Bacchetti. Il programma prevede l’esecuzione da parte dell’Orchestra dei più celebri brani della tradizione viennese, di J.Strauss jr, J.Offenbach, J.Strauss sr. assieme a brani da opere di W.A.Mozart, e Giuseppe Verdi, mentre il pianista Andrea Bacchetti eseguirà musiche di F.Schubert e F.Chopin.

Andrea Bacchetti ha iniziato la sua carriera di musicista da giovanissimo, come enfant prodige, dopo che gli fu riconosciuto l’orecchio assoluto all’età di 5 anni. Già negli anni ’80 è apparso sul piccolo schermo, ospite di Mike Bongiorno e di altre trasmissioni televisive, per le sue capacità musicali. Come concertista ha debuttato a 11 anni nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. La sua formazione come pianista si è avviata presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dopo di che si è perfezionato con Luciano Berio e Rudolf Baumgartner. Infine ha conseguito il Diploma Master presso l’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, con Franco Scala. Alla sua formazione musicale hanno contribuito anche musicisti di rilievo internazionale come Herbert von Karajan e Nikita Magaloff. Nel 2001 la giuria del Concorso Micheli, presieduta da Luciano Berio, gli ha assegnato all’unanimità il Premio Speciale della Fondazione Calouste Gulbenkian per la migliore esecuzione del brano di musica contemporanea inserito nel programma di concorso. Da allora si è esibito nelle massime istituzioni e festival di tutto il mondo, come il Lucerne Festival Strings, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival pianistico internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo, il Festival internazionale di musica da camera di Cervo, il Piano aux Jacobins di Tolosa, il Pacific Music Festival di Sapporo e molti altri, anche prendendo parte a tournée nei paesi dell’America del Nord e del Sud, oltre che in Giappone. Sì è inoltre esibito con molte orchestre internazionali di rilievo, Camerata Salzburg e Salzburg Chamber Soloists, RTVE Madrid, Sinfónica de Asturia, Oviedo, OSCYL, Valladolid; MDR Lipsia, Kyoto Simphony Orchestra, Sinfonica di Tenerife, Filarmonica della Scala. Oltre a dedicarsi all’attività di concertista, Bacchetti si impegna in diversi progetti discografici dedicati al suo maestro, Luciano Berio, e ad alcuni tra i più importanti compositori classici. Con la Sony Classical Italia e in collaborazione con la Biblioteca Marciana, incide una raccolta dedicata ad alcuni compositori attivi a Venezia nel XVIII secolo le cui partiture sono conservate nella Biblioteca: La tastiera italiana. Il ciclo viene aperto dalla registrazione delle sei sonate per clavicembalo di Luigi Cherubini, per la prima volta incise su pianoforte moderno nel 2009. Il disco viene inserito nella Penguin Guide to Recorded Classical Music 2010. Altro lavoro notevole in questo ciclo è il disco The Scarlatti Restored Manuscripts (2014), dedicato a Domenico Scarlatti, con cui Bacchetti ottiene il prestigioso premio ICMA (International Classical Music Award) per la categoria Musica strumentale barocca nello stesso anno. Contemporaneamente alla Tastiera italiana, sempre con Sony Classical incide un ciclo dedicato a Johann Sebastian Bach. Nel frattempo, si fa conoscere al grande pubblico italiano partecipando alle trasmissioni televisive di Piero Chiambretti (Chiambretti Night 2010/2011, Chiambretti Sunday Show, Chiambretti Supermarket, Grand Hotel Chiambretti). Negli ultimi anni, Andrea Bacchetti ha portato avanti diverse collaborazioni prestigiose con grandi musicisti italiani, sia classici che pop. Con Antonella Ruggiero incide nel 2016 La vita imprevedibile delle canzoni, un album in cui la cantante ripropone 15 suoi successi riarrangiati da Stefano Barzan per il pianoforte classico. Nel 2018 accompagna il maestro Uto Ughi nel suo ultimo lavoro discografico, Note d’Europa, pubblicato da Sony Classical.

L’orchestra Filarmonica di Lucca nasce nel 2010 sotto la spinta di Andrea Colombini, inglobando per massima parte gli elementi dell’orchestra sinfonica di Grosseto (che continua la sua attività anche sotto questo nome) e di altre formazioni orchestrali toscane, per esibirsi regolarmente nelle sedi più prestigiose in Toscana ed in tutta Italia. Sotto la guida della sua spalla, prof. Claudio Cavalieri, l’orchestra si è anche recentemente esibita a Lucca in occasione della celebrazioni ufficiali per il 150mo anniversario dall’Unità d’Italia oltre che in circa una decina di eventi speciali, organizzati dal “Puccini e la sua Lucca” Festival nella città di Giacomo Puccini, tra cui il concerto straordinario per il 153mo compleanno del Maestro, con la partecipazione del soprano di fama mondiale Francesca Patanè e la prestigiosa bacchetta di Elio Boncompagni.

Lo spettacolo è organizzato dalla Società dei concerti, con il Comune della Spezia e il Teatro Civico; il costo del biglietto (prezzo unico) è di € 25,00. Per informazioni www.sdclaspezia.it, tel 0187.731214, o biglietteria del Teatro Civico al num. 0187.757075.

