Attività natalizie al Castello di San Terenzo

LERICI- Per le festività natalizie il castello di San Terenzo aprirà le sue porte a residenti e turisti con laboratori per famiglie e bambini. Primo appuntamento domenica 22 dicembre alle 15.30 con una caccia a Babbo natale per le stanze del Castello, i partecipanti seguendo misteriosi indizi troveranno gli oggetti smarriti da Babbo Natale, scoprendo così la storia del Castello e del borgo di San Terenzo. Infine, ogni bambino, utilizzando materiale di riciclo, creerà un albero di Natale personalizzato.

Le attività sono gratuite grazie al contributo del Polo Museale della Liguria che tutela e valorizza il Castello di San Terenzo, il Polo ha inoltre fortemente voluto rendere fruibile il castello nel periodo delle festività natalizie, aprendo straordinariamente nei giorni 21 e 22 dicembre e dal 26 al 31 dicembre e il 1 gennaio con orario 10.00- 13.00 e 14.30 -17.30. La gestione del servizio di biglietteria e la progettazione dei laboratori è affidata alla Earth, cooperativa con esperienza ventennale nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a diverse categorie di pubblico, per avere maggiori informazioni, inviare una mail a didattica@earthscrl.it.

Per il mese di gennaio, l’appuntamento è invece per il 5 alle 15.30 con la Caccia alla Befana.

Tutte le attività sono adatte ai bambini dai 5 ai 10 anni e durano un’ora e mezza circa, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a didattica@earthscrl.it.

