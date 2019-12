Arbasetti e Casagrande: “I lavori per la barriera di Viale San Bartolomeo causano solo rallentamenti del traffico”.

LA SPEZIA Da mesi continuano i lavori sulla prima parte di una barriera antifonica in Viale San Bartolomeo nel tratto tra via San Cipriano e via Giulio Della Torre che ha già ampiamente dimostrato di essere inefficiente che tutto fa tranne che far rientrare nei limiti di legge i rumori la cui principale fonte è il lavoro portuale.

Possibile che nessuno tra coloro che contano non si sia reso conto che stanno creando una gran difficoltà alla mobilità delle autovetture come ai mezzi pubblici e ancor di più ai cittadini che risiedono a Canaletto in cui è stata soppressa anche una fermata tra le più utilizzate.

Tutti noi capiamo che esiste la necessità di lavorare ma non capiamo invece come mai si debbano fare più lavori insieme allungando i tempi a dismisura.

Si progetta un lavoro ed a quello se ne aggiungono altri che fanno slittare il tutto a tempi lunghissimi come se si lavorasse alla giornata ,senza alcun coordinamento e col solo risultato di un gran disagio rispetto alla mobilità ed ai servizi essenziali.

Noi abbiamo la presunzione di pensare che il comune dovrebbe dare informazioni circa l’inizio e la fine dei lavori tanto per dar modo ai cittadini, non più illusi per la riuscita della barriera antirumore, ma che necessitano di sapere quando la loro vita riprenderà,almeno dal punto di vista della circolazione, in modo normale.

Rita Casagrande, Quartieri del Levante

Franco Arbasetti, V.A.S. Onlus

