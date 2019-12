Medaglie ai Campionati Italiani Indoor Rowing per la Canottieri Velocior Speciale

SAN MINIATO- Si conclude nel migliore dei modi l’attività della Canottieri Velocior 1883 Settore Speciale con la partecipazione ai Campionati Italiani di Indoor Rowing che si sono svolti in questo ultimo fine settimana a San Miniato organizzati dalla locale Canottieri presieduta da Enzo Ademollo e coordinati dal tecnico Angelo Sireci con la conquista di tantissime medaglie dagli Atleti Spezzini del Presidente Domenico Rollo, allenati da Rebecca Corsoni e Francesco Bernul.

Dopo la fare delle prove preliminari per la composizione delle finali individuali da uno e due minuti, si sono svolte le Staffette unificate quattro per un minuto nelle quali il Sodalizio spezzino ha schierato tre formazioni composte da VELOCIOR 1: Virginia Dalcielo, Elisa Mastrini, Tiziana Collina e Giuliana Bertoli, VELOCIOR 2 con Leonardo Lancia, Luca Tedeschi, Michele Fedi e Maroob Ballarati,e d infine VELOCIOR 3 formata da Luca Sommovigo, Federica Granato, Alessandro Lancia e Pino Cocco che sono arrivati rispettivamente, decimi, quinti e settimi

Nelle finali gli Atleti liguri hanno dimostrato tutto il loro valore andando a conquistare la medaglia d’oro con Tiziana Collina prima assoluta nella categoria femminile, Michele Fedi primo di Categoria, cosi come Argento per Gloria Cattani, Elisa Mastrini e Aldo Bertella, medaglia di bronzo per categoria a Virginia Dalcielo, Luca Sommovigo e Luca Tedeschi, per Leonardo Lancia ottimo quarto posto.

Abbiamo chiuso questo 2019 con una grande prestazione di squadra ed anche dei singoli. – commenta entusiasta Pino Cocco. – responsabile del Settore Speciale. – E’ stata una Stagione Sportiva lunga che ci ha visto protagonisti in tutte le manifestazioni che si sono svolte in Calendario Special Olympics e UISP Canottaggio su tutto il Territorio Nazionale da Napoli a Trieste, perche la nostra Società crede molto nelle trasferte per dare l’opportunità ai nostri ragazzi di fare esperienze sia sportive che di vita indipendente, autostima e di turismo, ovviamente per fare tutto questo dobbiamo ringraziare i famigliari che sostengono l’onere economico, il grande entusiasmo degli Atleti di partecipare, un grazie di Cuore ai nostri tecnici e volontari che ci supportano nelle trasferte ed allenamenti ed infine a tutta la nostra Fantastica Società e all’Associazione Orsa Minore nostra partner che ci seguono e credono fortemente nel nostro Progetto di Sport per tutti e inclusione. – conclude Cocco. – Ora tutti insieme ci prendiamo una pausa di riposo, riprenderemo gli allenamenti a gennaio per prepararci al meglio per la prima manifestazione che si terrà a Sarzana a fine febbraio che ci vedrà organizzatori insieme agli Amici della Missione Sportiva con il quale da anni collaboriamo, auguriamo a tutti quelli che ci seguono e ci aiutano a vario titolo, tantissimi Auguri di un Sereno Santo Natale ed un Felice nuovo Anno.

