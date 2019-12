Bacchus chiude la programmazione musicale del 2019 con i Galera Paleta

LA SPEZIA- Volge al termine la programmazione musicale di quest’anno; per la chiusura martedì 17 dicembre alle ore 21,30 una formazione che porterà grande allegria per l’avvio delle prossime feste natalizie, il collettivo diretto da Pietro Sinigaglia, Galera Paleta.

sono italiani dall’anima brasiliana.Vi trasporteranno in Brasile, creando atmosfere diverse e misture agrodolci come solo la musica popular brasileira sa fare. Dalla Bossa nova al samba carioca, passando per il nordeste, da Chico Buarque e Jobim a Caetano, Gil e molto altro ancora.

Anna Menchinelli voce

Luca Raimondi chitarra e voce

Pietro Sinigaglia percussioni e voce

Dror Briskin percussioni

Stefano Bianchini percussioni